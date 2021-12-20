НАБУ повідомило про підозру раднику міністра енергетики: виплатив собі премій на понад 2 млн грн

Детективи Національного антикорупційного бюро України за дорученням прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у понеділок, 20 грудня, повідомили про підозру в незаконному привласненні 2,15 млн грн екс-директору ДП "Оператор ринку", який на сьогодні є позаштатним радником міністра енергетики України.