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Зеленський відповів на петицію про скасування карантину і "добровільно-примусової" вакцинації від COVID-19

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Зеленський відповів на петицію про скасування карантину і "добровільно-примусової" вакцинації від COVID-19
Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію із закликом повністю скасувати карантин та "добровільно-примусову" вакцинацію проти коронавірусу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт голови держави.

У відповіді на петицію президент нагадав, що стаття 10 основ законодавства про охорону здоров'я зобов'язує українців не лише піклуватись про своє здоров'я та здоров'я дітей, але й не шкодити здоров'ю інших громадян, а також в окремих випадках вакцинуватися.

Також Зеленський зазначив, що законодавство України передбачає й обов'язкову вакцинацію для працівників певних сфер. Крім того, закон "Про захист населення від інфекційних хвороб" передбачає введення на території України тимчасового карантину.

Відтак глава держави резюмував, що боротьба української влади з пандемією є цілком законною.

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Топ коментарі

  • ptn hlo 428037f7
  • Apa6ecka
    Також Зеленський зазначив, що законодавство України передбачає й обов'язкову вакцинацію для працівників певних сфер.
    Что за двойные стандарты,Зеля?Ты заявлял,что вакцинация от барановируса добровольная.Более того,в список обязательных вакцинаций прививка от барановируса не включена законом,ибо жижа экспериментальная.
  • Voc Vox
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