Рішення ОАСК не є остаточним, конкурс на посаду керівника САП має відбутися вчасно, - ОП

Рішення Окружного адміністративного суду Києва про порядок проведення конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не є остаточним, конкурс закінчиться вчасно.

Про це йдеться в коментарі Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Наголошуємо, що це рішення суду не є остаточним і його буде детально проаналізовано щодо відповідності вимогам закону. Після цього можна буде робити ґрунтовні висновки стосовно такого рішення. Втім, уже зараз можна впевнено сказати, що п’ятий – завершальний – етап конкурсу може й має відбутися вчасно, згідно з тими календарними орієнтирами, які визначила конкурсна комісія", - підкреслили в ОП.

Наголошується, що Зеленський та Офіс Президента максимально зацікавлені у тому, щоб конкурсна комісія завершила всі необхідні процедури до кінця року, визначивши гідного кандидата на посаду керівника САП.

"Для цього комісія має всі необхідні можливості. Станом на сьогодні можна констатувати, що конкурсний відбір здійснювався відповідно до чинного законодавства", - йдеться в коментарі.

Як повідомлялося, ОАСК на засіданні 20 грудня ухвалив рішення про скасування Порядку роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на обіймання адміністративних посад у САП.

Фінальні співбесіди кандидатів на посаду керівника САП заплановані на 21 грудня 2021 року, після чого конкурсна комісія має визначитись із переможцем. На посаду керівника САП претендують детектив НАБУ Олександр Клименко та прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк.