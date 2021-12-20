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"Омікрон" поширюється швидше за "дельту" і здатний заражати вакцинованих, - глава ВООЗ Гебреєсус

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"Омікрон" поширюється швидше за "дельту" і здатний заражати вакцинованих, - глава ВООЗ Гебреєсус
Штам коронавірусу COVID-19 "омікрон", як і передбачалося, поширюється значно швидше, ніж штам "дельта", а також становить чималу загрозу для вакцинованих та перехворілих на вірус людей.

Про це заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреєсус, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Тепер у нас є переконливі докази того, що "омікрон" поширюється значно швидше за штам "дельта", - цитують західні ЗМІ главу ВООЗ. Він додав, що "вакциновані та перехворілі на COVID-19 люди з більшою ймовірністю (ніж із попередніми штамами. - Ред.) можуть заразитися новим штамом".

Також Гебреєсус закликав Китай активніше ділитися інформацією, пов'язаною з коронавірусом. За його словами, необхідно продовжувати дослідження захворювання доти, доки не буде встановлено його походження.

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"Омікрон" було виявлено у листопаді на півдні Африки. Фахівці вважають, що він може становити загрозу, оскільки поширюється набагато швидше, ніж інші штами, які виявляли вчені за період пандемії, і містить велику кількість мутацій.

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Топ коментарі

  • Eight Wonder 56eae116
    Получается, вся эта история с вакцинацией афера столетия, фарм.компании бабки нагребли и усе?
  • Неспящий в_ночи
    Опа! И что теперь делать вакцинированым?! В чем их преимущества перед антиваксерами?! Хоть виртуальную тысячу назад не отберут?
  • Oleksiy Burkovskyy f4da03d1
    Вакцинированным нельзя опускать руки и бездействовать. Напротив, теперь, когда стало ясно, что их развели, нужно пройти снова полный курс вакцинации. И хоть вакцина абсолютно не защищает от короновируса, вакцина - это надёжная защита от короновируса. Индус Гибрейсус не обманывает.
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