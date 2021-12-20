Нардепа Устінову за два роки так і не визнали потерпілою у справі про погрози на її адресу

Нардеп Олександра Устінова заявила, що СБУ 2 роки не розслідує кримінальне провадження про погрози на її адресу і її досі не визнали потерпілою.

"В листопаді 2019 року під час засідання Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації мені й іншому депутату погрожували "відбити башку". Як ви думаєте, що за цей час зробило СБУ? Нічого! Мене не допитали, мене не викликали, не брали пояснень", - розповіла Устінова в інтерв’ю Цензор.НЕТ.

Нардеп додала, що правоохоронці навіть не хотіли вносити заяву про злочин до ЄРДР, що є порушенням закону, тому їй довелося подавати до суду на Офіс Генерального прокурора і змушувати їх відкривати провадження.

"Сьогодні я розумію, що вони його з часом спокійно закриють. На жаль, СБУ зараз займається більше "викачуванням" грошей з бізнесу, ніж розслідуванням кримінальних проваджень. Тому я і кажу - СБУ має стати спецслужбою з виключно контррозвідувальними функціями щодо захисту національної безпеки, а не черговим правоохоронним органом, який нічого не розслідує", - підкреслила політик.

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З повною версією інтерв’ю Олександри Устінової Цензор.НЕТ можна ознайомитись за посиланням.