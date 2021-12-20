У "Дії" можна згенерувати три нових типи COVID-сертифікатів
Про це повідомили у Мінцифри, інформує Цензор.НЕТ.
У міністерстві зазначили, що для того, щоб згенерувати сертифікат, не потрібен електронний підпис та підтвердження особи за допомогою Photo ID. Тепер достатньо лише згоди користувача.
Щоб згенерувати сертифікат, потрібно:
-
Авторизуватися на порталі "Дія": https://diia.gov.ua/.
-
Обрати розділ "Послуги" — "Здоров’я" та потрібний тип сертифіката: "COVID-сертифікат про негативний ПЛР-тест" чи "Сертифікат про одужання від COVID-19"
-
Дати згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) у "Дію".
"Дітям від 12 років, які отримали хоча б одну дозу вакцини, батьки можуть згенерувати COVID-сертифікат у розділі "Здоров’я" — "COVID-сертифікат про вакцинацію", - повідомляють у Мінцифри.
З 14 років підлітки можуть самостійно авторизуватися на порталі через BankID, якщо вже мають банківську картку. У разі відсутності в дитини паспорта зробити це можуть батьки.
Діятиме COVID-сертифікат на підставі ПЛР-тесту протягом 72 години з моменту здачі аналізу.
COVID-cертифікат про одужання можна отримати не раніше п'ятнадцятого дня після підтвердження лікарем діагнозу COVID-19 та внесення даних в Електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ). Такий COVID-сертифікат буде чинним 105 днів від дати встановлення діагнозу.
"COVID-сертифікат у "Дії" є одним із найпопулярніших документів серед українців — на сьогодні згенеровано 12.8 млн сертифікатів. Кількість COVID-сертифікатів щодня зростає", - зауважують у Мінцифри.
Всю необхідну інформацію про види COVID-сертифікатів, інструкції та необхідні умови для генерування можна знайти тут.