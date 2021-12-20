99 нардепів звернулись до КС щодо можливості подвійного громадянства в Україні, - Совгиря
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До Конституційного Суду надійшло подання групи народних депутатів про офіційне тлумачення Конституції щодо громадянства України.
Про це повідомила представниця Верховної Ради в Конституційному Суді Ольга Совгиря, передає Цензор.НЕТ.
"До Конституційного Суду надійшло конституційне подання групи народних депутатів (99) щодо офіційного тлумачення статті 4 Конституції України (в контексті можливості визнання в Україні на законодавчому рівні подвійного громадянства)", - написала Совгиря.
Наразі конституційне подання депутатів розподілено судді-доповідачу для вирішення колегією суддів КС питання про відкриття провадження.
Згідно із законом "Про КСУ" питання про відкриття провадження у справі має бути вирішено протягом одного місяця.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду низку законопроєктів про множинне громадянство.