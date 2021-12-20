99 нардепів звернулись до КС щодо можливості подвійного громадянства в Україні, - Совгиря

До Конституційного Суду надійшло подання групи народних депутатів про офіційне тлумачення Конституції щодо громадянства України.

Про це повідомила представниця Верховної Ради в Конституційному Суді Ольга Совгиря, передає Цензор.НЕТ.

"До Конституційного Суду надійшло конституційне подання групи народних депутатів (99) щодо офіційного тлумачення статті 4 Конституції України (в контексті можливості визнання в Україні на законодавчому рівні подвійного громадянства)", - написала Совгиря.

Наразі конституційне подання депутатів розподілено судді-доповідачу для вирішення колегією суддів КС питання про відкриття провадження.

Згідно із законом "Про КСУ" питання про відкриття провадження у справі має бути вирішено протягом одного місяця.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада може розглянути законопроєкт про множинне громадянство на початку наступної сесії: звернення до КС не стане перешкодою, - Стефанчук

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду низку законопроєктів про множинне громадянство.