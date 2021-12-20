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Єврокомісія дозволила використовувати в ЄС вакцину Novavax проти COVID-19

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Єврокомісія дозволила використовувати в ЄС вакцину Novavax проти COVID-19
Єврокомісія дозволила вакцину проти COVID-19 американської компанії Novavax для екстреного використання в країнах ЄС. Дозвіл стосується щеплень людям віком від 18 років. Таким чином, препарат виробництва Novavax став п'ятою вакциною проти COVID-19, допущеною до використання в ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Рішенню Єврокомісії передувала рекомендація Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА). "Після ретельної оцінки комітет EMA з лікарських засобів для людини консенсусом дійшов висновку, що дані про вакцину є надійними та відповідають критеріям ефективності, безпеки та якості ЄС", - йдеться у повідомленні регулятора.

У повідомленні також зазначено, що ефективність вакцини Novavax становить близько 90 відсотків проти варіантів коронавірусу альфа і бета. Даних щодо запобігання інфікуванню іншими варіантами, включно з омікроном, поки недостатньо, зазначає EMA.

У Novavax вже заявили, що почнуть постачати вакцину до 27 країн-членів ЄС у січні.

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Технологія виробництва препарату Novavax відрізняється від інших схвалених вакцин від коронавірусу. У її основі - частинки спайк-протеїнів із поверхні коронавірусу, відтворені в лабораторії. Імунна система вакцинованого таким препаратом вибудовує захисну відповідь, вступивши у контакт з протеїном. Очікується, що препарат зможе допомогти забезпечити вакцинами передусім бідні країни, адже для його зберігання не потрібні наднизькі температури, яких потребує, приміром, транспортування поширених на Заході мРНК-вакцин. Втім, поки невідомо, скільки вакцини компанія зможе поставити до різних країн і коли.

Напередодні використання Novavax схвалила ВООЗ. До цього компанії дали дозвіл на екстрене використання в Індонезії та на Філіппінах. Novavax також подала заявки на дозволи у Великобританії, Канаді, Австралії, Індії.

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Нагадаємо, 29 січня Американська компанія Novavax оголосила про завершення фінальної стадії досліджень нової вакцини проти коронавірусу, ефективність якої становить 89,3%, зокрема з урахуванням нового, "британського" штаму.

"Кандидат на вакцину проти COVID-19, препарат NVX-CoV2373, створений на основі білків, досяг основної кінцевої точки з ефективністю вакцини 89,3% за результатами третьої фази клінічного випробування, проведеного в Сполученому Королівстві (Велика Британія)", - йшлося в повідомленні.

14 червня повідомлялося, що результати третьої фази випробувань, проведених у США та Мексиці на майже 30 тисячах волонтерів, показали, що Novavax ефективна проти коронавірусу на 90,4%, включаючи різні штами.

28 вересня Індійський регулятор лікарських засобів дозволив випробувати вакцину від коронавірусу на дітях віком 7-11 років і очікує, що Novavax буде рекомендована для осіб віком до 18 років вже в січні або лютому наступного року.

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Топ коментарі

  • ПанСан
    Через год: да хоть чем попало, только получите паспорт "спасения".
  • Игорь Монахов
    "Угур Шахин, генеральный директор компании BioNTech сказал, что ранние данные об эффективности вакцины против штамма Омикрон выглядят обнадеживающими.. Однако он предупредил, что вакцины сами по себе не остановят пандемию COVID-19. " ха.. Как неожиданно!?
    Но это уже и не важно, главное, вы уже на крючке ! И мы эти сказки слышали и про первые дозы против дельты... И верить в них могут уже только совсем умственно отсталые люди....
  • 4uxpux
    Долго с откатом решали
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