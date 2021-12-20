США та Велика Британія допомагають Україні підготуватися до кібератаки з боку РФ, - The New York Times
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За даними американського видання The New York Times, Росія готує нові кібератаки проти енергетичної системи та урядових ресурсів України, а США і Велика Британія допомагають українській владі протистояти потенційній кіберзагрозі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
У публікації йдеться, що Вашингтон і Лондон таємно відправили в Україну експертів з кібервійни, щоб підготувати українських колег до хакерських атак із боку Росії.
"Мета Росії полягає в тому, щоб виставити президента України Володимира Зеленського невмілим і беззахисним – і, можливо, надати привід для вторгнення", – вказано в статті.