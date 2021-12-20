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США та Велика Британія допомагають Україні підготуватися до кібератаки з боку РФ, - The New York Times

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США та Велика Британія допомагають Україні підготуватися до кібератаки з боку РФ, - The New York Times
За даними американського видання The New York Times, Росія готує нові кібератаки проти енергетичної системи та урядових ресурсів України, а США і Велика Британія допомагають українській владі протистояти потенційній кіберзагрозі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У публікації йдеться, що Вашингтон і Лондон таємно відправили в Україну експертів з кібервійни, щоб підготувати українських колег до хакерських атак із боку Росії.

"Мета Росії полягає в тому, щоб виставити президента України Володимира Зеленського невмілим і беззахисним – і, можливо, надати привід для вторгнення", – вказано в статті.

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Топ коментарі

  • Miko R 798886a8
    Плюс нє глядя.
    Є тільки одне але...
    Від союзників потрібна не тільки допомога в захисті України, а й гібридний наступ на Кремль. Не наступати їм на мозолі, а бити молотом, щоденно - і невловимо. Щоб ведмідь не встигав зрозуміти, чому він обісрався в черговий раз.
  • Глеб123
  • Miko R 798886a8
    Брешеш.
    Допомога Україні від друзів надходить щоденно, в багатьох формах, багатьма каналами. Просто дурневі не все потрібно знати.
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