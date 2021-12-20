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Опубліковано текст підозри Порошенку. ДОКУМЕНТ

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Опубліковано текст підозри Порошенку. ДОКУМЕНТ
Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенко.

Документ Новіков оприлюднив у блозі на Цензор.НЕТ.

Підозра сформульована на 33 сторінках. Документ підписано виконувачем обов’язків генпрокурора Олексієм Симоненко.

"Схоже, всі вихідні в Офісі Генерального прокурора в керівництві відбувалося чи то витягування сірника чи якийсь жереб - вирішувалось хто буде тою людиною, яка підпише ось це - абсолютно незаконну підозру. Вона матиме найсерйозніші наслідки і для того, хто її підписав, і для того, хто намагається її реалізувати", - припускає Новіков.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 грудня Порошенку повідомили про підозру у державній зраді. Йому закидають купівлю у 2014-2015 рр. купівлю вугілля на окупованих територіях. На 23 грудня Порошенка викликали на допит до ДБР. Порошенко зараз перебуває за кордоном.

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Топ коментарі

  • Александр Александр 66da010f
    У зелёных слуг приказ из кремля побыстрее упаковать Порошенко, чтобы не встречался с мировыми лидерами и не организовывал международную поддержку Украине....Зелёные шавки кинулись выполнять...
  • Patriot_Ukraine2
    РФ намагається створити внутрішні протести, щоб в час хаосу залучити свох війська. Іншого припущення на даний момент не має, щоб в такий складний час для країни творити це неподобство...
  • oleg1966
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