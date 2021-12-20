США складуть список дій РФ, що "викликають занепокоєння", - Держдепартамент
Про це повідомив на брифінгу представник Держдепартаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
"Росія поклала на стіл список дій США та НАТО, які викликають у неї занепокоєння. Ми збираємося покласти на стіл свій список дій Росії, які турбують нас, і які, як ми вважаємо, шкодять нашим спільним інтересам та спільним цінностям. Спільним із нашими європейськими союзниками та партнерами", – сказав Прайс.
За його словами, сьогодні радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван говорив із помічником президента РФ Юрієм Ушаковим.
Салліван повідомив помічнику Путіна, що США готові обговорювати ситуацію на дипломатичному рівні по багатьох каналах, включаючи Раду НАТО-Росія та ОБСЄ. Ці обговорення мають відбуватися спільно з європейськими союзниками та партнерами.
"Розмови США з Росією про безпеку в Європі без участі європейських союзників та партнерів проводитися не можуть", – наголосив Прайс.
Він зазначив, що ці обговорення повинні враховувати контекст агресії Росії проти України.
Як підкреслив представник Держдепу США, міжнародний порядок такий, що жодна країна, якою б великою, сильною, добре озброєною, навіть ядерною зброю, вона не була – не має права змінювати межі країн меншого розміру, а також залякувати їх та чинити тиск, переслідуючи власні інтереси.