США складуть список дій РФ, що "викликають занепокоєння", - Держдепартамент

Сполучені Штати Америки у відповідь на список вимог Росії щодо "гарантій безпеки" в Європі, готують власний список, в якому перерахують дії РФ, які викликають стурбованість.

Про це повідомив на брифінгу представник Держдепартаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Росія поклала на стіл список дій США та НАТО, які викликають у неї занепокоєння. Ми збираємося покласти на стіл свій список дій Росії, які турбують нас, і які, як ми вважаємо, шкодять нашим спільним інтересам та спільним цінностям. Спільним із нашими європейськими союзниками та партнерами", – сказав Прайс.

За його словами, сьогодні радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван говорив із помічником президента РФ Юрієм Ушаковим.

Салліван повідомив помічнику Путіна, що США готові обговорювати ситуацію на дипломатичному рівні по багатьох каналах, включаючи Раду НАТО-Росія та ОБСЄ. Ці обговорення мають відбуватися спільно з європейськими союзниками та партнерами.

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"Розмови США з Росією про безпеку в Європі без участі європейських союзників та партнерів проводитися не можуть", – наголосив Прайс.

Він зазначив, що ці обговорення повинні враховувати контекст агресії Росії проти України.

Як підкреслив представник Держдепу США, міжнародний порядок такий, що жодна країна, якою б великою, сильною, добре озброєною, навіть ядерною зброю, вона не була – не має права змінювати межі країн меншого розміру, а також залякувати їх та чинити тиск, переслідуючи власні інтереси.

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