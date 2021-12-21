Головні новини 20 грудня: підозра Порошенку, Росія погрожує НАТО війною

Петру Порошенку повідомили про підозру у державній зраді, Росія погрожує НАТО війною, "слуги" хочуть повернути змішану виборчу систему, - головні новини 20

Підозра Порошенку

Офіс генерального прокурора повідомив Петру Порошенку про підозру у державній зраді. П’ятому президенту закидають закупівлю вугілля на окупованому Донбасі. Його викликають на допит до ДБР 23 грудня. Порошенко зараз перебуває не в Україні і повернеться згідно із власним графіком.

Адвокат Порошенка Новіков опублікував текст підозри на 33 сторінках. Соратники п’ятого президента твердять про політичні переслідування за кремлівським сценарієм.

Росія погрожує НАТО війною

Дати військову відповідь в Москві погрожують, якщо НАТО й надалі "наступатиме на болючі точки". У НАТО тим часов ділити "зони впливу" не готові: Столтенберг твердить, що це "зовсім хибний напрямок".

Від США Росія при цьому хоче "гарантій безпеки", називаючи ситуацію "дуже важкою і гострою". Також у Москві заявили, що Штати буцімто мають перед РФ "найбільший борг".

ОАСК зриває конкурс на посаду голови САП

Окружний адмінсуд Києва частково скасував порядок роботи конкурсної комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Голова правління ЦПК Віталій Шабунін твердить, що таким чином Зеленський та Єрмак знесли порядок проведення конкурсу на керівника САП, і що це - державна зрада, що матиме найтяжчі наслідки. В ОП коментують, що рішення суду не є остаточним і що конкурс має відбутися вчасно.

Свіжі рейтинги

Та мить, коли можна порівняти рейтинги політичних партій від двох різних соціологічних центрів. За версією КМІС: "СН" - 17,6%, "ЄС" - 16,5%, "Батьківщина" - 13,7%, ОПЗЖ - 13,6%, "Розумна політика" - 6,5%, "Сила і честь" - 5,5%. За версією "Рейтингу": "СН" - 19,1%, "ЄС" - 13,5%, "Батьківщина" - 11,2%, ОПЗЖ - 10,5%, "Сила і честь" - 7,3%, "Розумна політика" - 6,2%.

Зеленський тим часом очолив антирейтинг політиків. 30,7% українців не підтримають його за жодних обставин, - про це свідчить опитування КМІС.

"Слуги" хочуть повернути змішану виборчу систему

За словами голови фракції "СН" Арахамії, цю ініциативу готові підтримати понад 300 депутатів.

Україна знову на другому місці в Європі за смертністю від COVID-19

За добу від коронавірусу померли 157 осіб, нових випадків зараження - 2 536. Наша країна - друга в Європі за добовою смертністю. Кабмін при цому повідомляє, що Україна однією з перших у Європі пройшла осінній спалах захворюваності.