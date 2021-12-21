"Слуга народу" Гурін - Арахамії: За повернення змішаної системи фракція "СН" зменшиться вдвічі

Якщо повернути змішану виборчу систему, то розмір фракції "Слуга народу" в наступному парламенті буде вдвічі меншим, ніж за відкритими списками.

Про це пише у фейсбуці депутат "СН" Дмитро Гурін, інформує Цензор.НЕТ. Він опонує голові фракції Давиду Арахамії, який раніше заявив, що повернення до змішаної системи підтримають 300 депутатів.

"З існуючою динамікою просадки рейтингу, СН отримує перше місце максимум на 20% округів, на 30% буде друге і на 50% третє. Всі голоси за 2 місце і нижче згорять, і фракція СН в наступному парламенті буде мінімум на третину, а скоріш вдвічі менша від тої, що могла б бути по відкритих списках", - твердить Гурін.

Він висловив готовність пояснити це Арахамії "з калькулятором".

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"Система відкритих списків не несе загрози мажоритарникам. Депутату не потрібно накривати весь округ, йому потрібно зібрати ~30 тис голосів на будь-яких територіях округу чи з будь-якої (наприклад, екологічної) теми на всьому окрузі. І контролювати потрібно теж тільки опорні території, весь округ накривати не потрібно", - пояснює Гурін.

"Якщо кандидати в депутати від СН мочать один одного під час передвиборчої кампанії — це наша з тобою проблема відбору кадрів, а не проблема країни", - додав він.

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