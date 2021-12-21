Держдеп рекомендує громадянам США не їздити в Україну через загрозу з боку Росії

Держдепартамент США рекомендує своїм громадянам утриматися від поїздок в Україну через пандемію COVID-19 і посилення військових загроз з боку РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Держдепартамент продовжує радити громадянам США не їздити в Україну через COVID-19 і переглянути заплановані подорожі через посилення загроз з боку Росії. Проявляйте підвищену обережність через злочинність та громадянські заворушення. Деякі області мають підвищені ризики", - повідомляєтьсяі на сайті Посольства США в Україні..

"Громадяни США мають бути поінформовані щодо повідомлень, що Росія планує значні військові дії проти України", - йдеться у заяві.

Також наголошується, що умови безпеки, особливо вздовж кордонів України, в окупованому Росією Криму та на підконтрольних російським окупантам територіях східної України, є непередбачуваними і можуть погіршитися без попередження.

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"Громадяни США, які вибирають подорож до України, повинні знати, що військові дії Росії в будь-якій точці України можуть серйозно вплинути на здатність посольства США надавати консульські послуги, включаючи допомогу громадянам США у виїзді з України", - зазначає Держдепартамент США.