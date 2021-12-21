З наступного року пенсіонери 70+ отримуватимуть доплати, - Шмигаль

Громадяни старші 70 років отримають у 2022 році доплати до пенсії, згодом ними планується охопити всіх пенсіонерів з 60 років.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Пенсія зростає. Сьогодні середня пенсія становить 4 тисячі. Протягом року ми близько десяти разів піднімали пенсії різним категоріям: військовим - на 2 тисячі гривень, чорнобильці у середньому на 2300 грн отримали збільшення пенсії тощо. Повністю реалізовується ініціатива Президента Зеленського стосовно доплати 80+, 85+. Наступний рік ми гарантуємо, що буде 70+. І так до 60 років усі ці надбавки будуть", - розповів глава уряду.

Прем'єр також нагадав, що індексація пенсій проводиться для всіх категорій пенсіонерів щорічно 1 березня.

Крім того, додав Шмигаль, влада активно працює над впровадженням накопичувальної пенсійної системи.

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