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З наступного року пенсіонери 70+ отримуватимуть доплати, - Шмигаль

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З наступного року пенсіонери 70+ отримуватимуть доплати, - Шмигаль
Громадяни старші 70 років отримають у 2022 році доплати до пенсії, згодом ними планується охопити всіх пенсіонерів з 60 років.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Пенсія зростає. Сьогодні середня пенсія становить 4 тисячі. Протягом року ми близько десяти разів піднімали пенсії різним категоріям: військовим - на 2 тисячі гривень, чорнобильці у середньому на 2300 грн отримали збільшення пенсії тощо. Повністю реалізовується ініціатива Президента Зеленського стосовно доплати 80+, 85+. Наступний рік ми гарантуємо, що буде 70+. І так до 60 років усі ці надбавки будуть", - розповів глава уряду.

Прем'єр також нагадав, що індексація пенсій проводиться для всіх категорій пенсіонерів щорічно 1 березня.

Крім того, додав Шмигаль, влада активно працює над впровадженням накопичувальної пенсійної системи.

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Топ коментарі

  • Светлана Науменко
  • Rostyslav Komarnytsky
    Це де і у якому регіоні середня пенсія 4000 гривень? І цікаво, який відсоток пенсіонерів її отримує? Так пенсія інвалідів 3-ї групи складає біля 2000 гривень, другої - на 300 гривень більше. А сновна маса пенсіонерів за віком отримує біля 2500 гривень. Шмигаль про це не знає? 😲
  • Anotol
    Ну тепер хто за 70 рвонуть у Відень пити тамтешню неймовірну каву. Уявляю, які там будуть черги. Незадоволені чергами віденці будуть бурчати 'панаєхалі тут'
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