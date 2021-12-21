Двох українських воїнів травмовано, ще одного поранено на Донбасі. За добу війська РФ 4 рази відкривали вогонь, з опівночі - 1, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 20 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це аовідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

В районі населених пунктів Гнутове та Водяне противник задіяв безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснив скидання пострілів ВОГ-17.

В напрямку Новолуганського окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

В бік Невельського ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.

"Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця – тяжкий, другого - середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 21 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

В напрямку Широкиного противник вів вогонь зі стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США складуть список дій РФ, що "викликають занепокоєння", - Держдепартамент

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – середньої тяжкості", - повідомили у штабі.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили у пресцентрі ОС.