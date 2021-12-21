Шмигаль про підозру Порошенку: "Правоохоронні органи абсолютно законно виконують свою роботу"
Як інформує Цензор.НЕТ , про це він повідомив у програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV у понеділок увечері.
"Це робота правоохоронних органів, давайте дочекаємось результатів, подивимося… Я переконаний, що правоохоронні органи абсолютно законно роблять свою роботу", - сказав Шмигаль
Прем'єр висловив упевненість, що все це відбувається у межах чинного законодавства України.
Як повідомлялося, 20 грудня Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило Порошенку про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичним організаціям у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій.
Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенко.