Шмигаль про підозру Порошенку: "Правоохоронні органи абсолютно законно виконують свою роботу"

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що повідомлення про підозру п'ятому президенту України (2014-2019), лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку абсолютно законне і в межах чинного законодавства.

Як інформує Цензор.НЕТ , про це він повідомив у програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV у понеділок увечері.

"Це робота правоохоронних органів, давайте дочекаємось результатів, подивимося… Я переконаний, що правоохоронні органи абсолютно законно роблять свою роботу", - сказав Шмигаль

Прем'єр висловив упевненість, що все це відбувається у межах чинного законодавства України.

Як повідомлялося, 20 грудня Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило Порошенку про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичним організаціям у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій.

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Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенко.