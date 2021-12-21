В Україні за добу від COVID-19 померли 346 осіб, зафіксовано 6 029 нових випадків зараження, 18 850 осіб одужали

В Україні зафіксовано 6 029 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 21 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"Понад 13 млн людей отримали дві дози вакцини проти COVID-19 та завершили курс щеплення!

За добу 20 грудня в Україні:

зафіксовано 6 029 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 390, медпрацівників – 180);

110 740 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 36 056 людей, повністю імунізовані – 74 605 людей, додаткову дозу отримали 79 осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Омікрон" поширюється швидше за "дельту" і здатний заражати вакцинованих, - глава ВООЗ Гебреєсус

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 061 особа;

летальних випадків – 346;

одужало – 18 850 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 616 716 осіб;

одужало – 3 357 405 осіб;

летальних випадків – 93 608;

проведено ПЛР-тестувань – 16 532 593.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 422 443 людини, з них отримали першу дозу – 14 422 441 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 061 477 людей, отримали додаткову дозу – 171 людина. Загалом проведено 27 484 089 щеплень", - розповіли в МОЗ.





