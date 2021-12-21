За добовою смертністю від COVID-19 Україна опустилася на 9-те місце у світі та 5-те в Європі. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 21 грудня у світі зареєстрували 559 091 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 5 503 особи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 275 822 844 випадки інфікування, з них 559 091 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 377 584 особи, з них 5 503 за минулу добу.

Побороли хворобу та вилікувалися 247,5 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 31-шу позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 19-ту, за летальними випадками - 9-ту у світі та 5-ту в Європі.



