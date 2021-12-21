Новини • Коронавірус і карантин

За добовою смертністю від COVID-19 Україна опустилася на 9-те місце у світі та 5-те в Європі. ІНФОГРАФІКА

1 84328
Станом на ранок 21 грудня у світі зареєстрували 559 091 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 5 503 особи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 275 822 844 випадки інфікування, з них 559 091 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 377 584 особи, з них 5 503 за минулу добу.

За добовою смертністю від COVID-19 Україна опустилася на 9-те місце у світі та 5-те в Європі 01

Побороли хворобу та вилікувалися 247,5 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія дозволила використовувати в ЄС вакцину Novavax проти COVID-19

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

За добовою смертністю від COVID-19 Україна опустилася на 9-те місце у світі та 5-те в Європі 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 31-шу позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 19-ту, за летальними випадками - 9-ту у світі та 5-ту в Європі.

За добовою смертністю від COVID-19 Україна опустилася на 9-те місце у світі та 5-те в Європі 03
За добовою смертністю від COVID-19 Україна опустилася на 9-те місце у світі та 5-те в Європі 04

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Сергей Яковлев e7f4e3fd
    А что ж такое с францией и германией?они же прокололи больше 70 % населения или тоже покупают сертификаты?
  • Максим Калиниченко 9b647650
    Меньше народу - больше кислороду. Вот бы еще приезжие все убрались бы из Киева к такой то матери!!!!!! Во жизнь была бы!!!!!
  • Tui Yii
    хороший вирус ,прям как расписание электричек перед праздниками прям падение показателей по всей стране,койки освобождаються,умирают меньше (сейчас цехоботы будут тыкать в цифру вакцинируемых,мол много прокололи) , а вот с 20х чисел января (когда депутаты и ляшко с отпусков теплых вернуться) новая вспышка (правда хз что будут говорить, но вероятнее всего опять на цифрах сравнениях разных периодов/волн и пр. чуше будут манипулировать).
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини