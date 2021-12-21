Українці живуть на 12 років менше, ніж інші європейці, - директор Інституту демографії Лібанова
Про це сказала на пресконференції директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, академік НАНУ Елла Лібанова, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Якщо подивитися середньорічні темпи скорочення населення, саме природного скорочення, то вони в Україні не такі вже й видатні. Тут інше відбувається – в Україні на тлі низької народжуваності не спостерігається зростання тривалості життя. Ось про що треба кричати і бити на сполох, бо в середньому українці живуть на 12 років менше, ніж в економічно розвинених країнах", - сказала Лібанова.
Вона зазначила, що причина тут не соціально-економічна, це насамперед нездатність і небажання вести здоровий спосіб життя.
"З економічних факторів це, звісно ж, умови зайнятості, досить велика частка зайнятих у шкідливих та небезпечних умовах. ВООЗ говорить, що всі смертності: 20% – це екологія, 20% – генетика, 10% – система охорони здоров'я, 50% – це спосіб життя. Зокрема, з тим абсолютно неприпустимим способом життя більшості наших чоловіків пов'язано те, що у нас різниця 10-11 років у тривалості життя чоловіків і жінок. До речі, це феномен колишнього Радянського Союзу. Навіть в Естонії, Литві, Латвії гендерна різниця тривалості життя є такою ж жахливою", - повідомила Лібанова.
При цьому вона додала, що перевищення смертності над народжуваністю є характерною рисою всіх економічно розвинутих країн, не лише європейських. Відбувається це насамперед тому, що приблизно з 1960 року в жодній європейській країні рівень народжуваності не забезпечував навіть просте відтворення населення.
"Тобто кожне наступне покоління було хоч трохи, але менше попереднього. Тому що для того, щоб покоління батьків чисельно замінилося поколінням дітей, потрібно, щоб в середньому жінка за своє життя народила 2,13-2,15 дитини. А ні в одній з розвинутих країн, за винятком США, немає навіть двох. У результаті демографічна піраміда поступово перетворюється на демографічний ромб. Минулого року на земній кулі загалом, включаючи Африку, Азію, ОАЕ, кількість людей 80+ була більшою за кількість дітей 0 - 5. Такого не було ніколи, це вперше", - наголосила академік.