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В Україні треба інакше рахувати смертність від COVID-19, - директор Інституту демографії Лібанова

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В Україні треба інакше рахувати смертність від COVID-19, - директор Інституту демографії Лібанова
Надлишкову смертність від початку епідемії COVID-19 в Україні слід вважати смертністю від коронавірусу.

Таке переконання висловила на пресконференції директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України академік НАНУ Елла Лібанова, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я категоричний супротивник того, щоби ми рахували смертність від коронавірусу виключно через кількість померлих із цим діагнозом. Я вважаю, що ми маємо всі підстави списувати на коронавірус усю надлишкову смертність 2020-го та 2021 років. Річ у тому, що діагнози ставляться по-різному в різних країнах, у різні періоди, у різних регіонах. А ось якщо є надлишкова смертність і у нас немає жодних причин вважати, що ця надлишкова смертність викликана чимось ще, то ми можемо це зараховувати на смертність від коронавірусу", - наголосила Лібанова.

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За її словами, якщо людина померла в ці роки від діабету, а не від коронавірусу, то це тому, що вона вчасно не отримала кваліфікованої медичної допомоги.

"Це коронавірус чи ні, якщо вся медицина була заточена лише на лікування ковіда? Або людина сама боялася йти до лікарні, або її не брали – своєчасну медичну допомогу вона не отримала", - наголосила Лібанова.

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Втім, як зазначила вона, такі випадки є і в Ізраїлі, і в США, і в інших країнах, це не проблема лише України.

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Топ коментарі

  • Василий Казимко
    Невірю ні одній статистиці Привожу приклад. Сестру забрали в лікарню з ознаками ковіду Чотири дні була в реанімації під апаратами ,померла причиною смерті написали--двухстороннє запалення легень. На вимогу до лікаря,сказав,щотак вимагають. Близьк знайома мала аналогічний випадок. Померла в реанімації --написали серцева недостатність. При владі брехуни і підлі мерзотникі. Піаряться на дорогах ( розкраданні) коштів,а народ лікується за сої кошти.
  • Tui Yii
    За її словами, якщо людина померла в ці роки від діабету, а не від коронавірусу, то це тому, що вона вчасно не отримала кваліфікованої медичної допомоги. Джерело: https://censor.net/ua/n3306340

    отак стаду можно рисовать все что хочешь, а оно послушно будет идти на уколы. Подмена понятий,манипуляция на статистике, отдельная выборка сравнений в те моменты когда выгодно - КОВИДОБЕСИЕ.
    Готовьтесь все,особенно проколотые , начало 22го будет жаркое, колоть будут так шо гай шуметь будет.
  • _Igorko_
    Навпаки, буде вища. Хочуть рахувати, як у приведеносу прикладі: номінально людина померла від діабету, але, оскільки не одержала достатньої мед. допомоги (через ковід - зайняті ліжка, страх відвідати лікарню і т.д.), то фактично причиною смерті можна вважати ковід.
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