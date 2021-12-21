Росія планує вторгнення в Україну напередодні католицького Різдва за участі 100 тис. військових, зосереджених на кордоні, - звіт MI6
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомляє британське видання Daily Star.
Згідно з повідомленням розвідки Сполученого королівства, Росія планує вторгнення напередодні Різдва військовим контингентом у 100 тисяч військовослужбовців, зосереджених на кордоні з Україною.
Міністерство оборони та міністерство закордонних справ Британії відмовилися коментувати, які дії Велика Британія може вжити у разі вторгнення Росії, яке виглядає дуже ймовірним.
Раніше видання CNN повідомляло, що російські війська, які зараз стоять біля українського кордону, готові до "швидкого та негайного" вторгнення в Україну.
На думку начальника головного управління розвідки МОУ Кирила Буданова, Росія може спробувати атакувати Україну наприкінці січня – на початку лютого .
На думку американської розвідки, адміністрація Байдена має не більше місяця для того, щоб зупинити Росію .