Росія планує вторгнення в Україну напередодні католицького Різдва за участі 100 тис. військових, зосереджених на кордоні, - звіт MI6

Секретна служба МІ6 подала на розгляд Кабінету міністрів Великої Британії інформацію про можливий напад Росії на Україну напередодні католицького Різдва.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомляє британське видання Daily Star.

Згідно з повідомленням розвідки Сполученого королівства, Росія планує вторгнення напередодні Різдва військовим контингентом у 100 тисяч військовослужбовців, зосереджених на кордоні з Україною.

Міністерство оборони та міністерство закордонних справ Британії відмовилися коментувати, які дії Велика Британія може вжити у разі вторгнення Росії, яке виглядає дуже ймовірним.

Раніше видання CNN повідомляло, що російські війська, які зараз стоять біля українського кордону, готові до "швидкого та негайного" вторгнення в Україну.

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На думку начальника головного управління розвідки МОУ Кирила Буданова, Росія може спробувати атакувати Україну наприкінці січня – на початку лютого .

На думку американської розвідки, адміністрація Байдена має не більше місяця для того, щоб зупинити Росію .

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