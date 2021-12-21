Радники Байдена та Путіна обговорили умови переговорів про "гарантії безпеки"

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван провів розмову із радником президента Росії із закордонних справ Юрієм Ушаковим.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", відповідну заяву речниці Ради національної безпеки США розміщено на сайті Білого дому.

Відповідно до повідомлення Білого дому, Салліван заявив про готовність США брати участь у дипломатії через численні канали, включно з двосторонніми контактами, Раду НАТО-Росія, та ОБСЄ.

"Він чітко дав зрозуміти, що будь-який діалог має ґрунтуватися на взаємності та стосуватися наших занепокоєнь щодо дій Росії та відбуватися у повній координації з нашими європейськими союзниками та партнерами. Він також зазначив, що істотний прогрес може відбутися лише в умовах деескалації, а не ескалації", - йдеться у заяві Білого дому.

Салліван підкреслив готовність США брати участь у дипломатичних переговорах кількома каналами, включаючи двосторонню взаємодію, Раду НАТО-Росія та ОБСЄ.

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Як повідомляє ТАСС, у понеділок у Кремлі заявили, що Ушаков та Салліван "продовжили обговорення в контексті відомих російських пропозицій, викладених у двох проектах документів і раніше переданих американській стороні". Він зазначив, що переговори мали "діловий і прагматичний характер", а помічники президентів "домовилися про продовження контактів".

Нагадаємо, попередня розмова Саллівана та Ушакова відбулась минулого тижня.