МОЗ у четвер прийме рішення щодо запровадження в Україні бустерної дози COVID-вакцини, - Шмигаль

У Міністерстві охорони здоров'я у четвер відбудеться засідання, де буде ухвалено рішення про порядок введення додаткової дози проти COVID-19 людям з ослабленим імунітетом.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Звичайно, уже сьогодні людям, які мають в цьому потребу, мають слабкий імунітет… дозволяється бустерна вакцина для того, щоб захистити. У четвер у МОЗ буде нарада, яка прийме рішення про час та порядок застосування третьої дози вакцини", - розповів Шмигаль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні треба інакше рахувати смертність від COVID-19, - директор Інституту демографії Лібанова

За його словами, вакцин проти коронавірусу в Україні достатньо - 9-10 мільйонів доз трьох основних препаратів, які визнані та затверджені у всьому світі.

Прем'єр додав, що в Україні вже зроблено понад 27 млн щеплень, більшу частину з яких - у другому півріччі.