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Зеленський обговорив із президентом Фінляндії Нііністе ситуацію на українському кордоні

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Зеленський обговорив із президентом Фінляндії Нііністе ситуацію на українському кордоні
Президент України Володимир Зеленський і президент Фінляндії Саулі Нііністе у телефонній розмові обговорили ситуацію з безпекою на українському кордоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив на своїй сторінці у твіттері.

"Провів телефонну розмову із Саулі Нііністе. Обговорили безпекову ситуацію на українському кордоні. Поділився баченням необхідних міжнародних зусиль для її деескалації", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Фінляндії Нііністе у розмові з Путіним закликав знайти дипломатичне рішення щодо ситуації на кордоні України

Зеленський обговорив із президентом Фінляндії Нііністе ситуацію на українському кордоні 01

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Схопився коли смажений півень в гузно дзьобнув.
  • Ksenia VB
    Незабаром із зеленським окрім пуйла і бацьки ніхто не спілкуватиметься.
    Через політичні репресії. Ще і санкцій на увалять. Стане він і вся його гопота не виїздною у розвинені країни.
  • Юрий Мороз bf061623
    На ступеньках в библиотеке сидит президент Финляндии. Просто для него не нашлось свободного места.

    И посмотрите на этот кусок гавна. Разогнал весь народ чтобы цветы положить. Челядь разогнали по будкам, дабы царю под ногами не мешали.

    О чем будут говорить два абсолютно разных эти человека.
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