Зеленський обговорив із президентом Фінляндії Нііністе ситуацію на українському кордоні
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Президент України Володимир Зеленський і президент Фінляндії Саулі Нііністе у телефонній розмові обговорили ситуацію з безпекою на українському кордоні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив на своїй сторінці у твіттері.
"Провів телефонну розмову із Саулі Нііністе. Обговорили безпекову ситуацію на українському кордоні. Поділився баченням необхідних міжнародних зусиль для її деескалації", - написав він.