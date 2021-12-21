Зеленський обговорив із президентом Фінляндії Нііністе ситуацію на українському кордоні

Президент України Володимир Зеленський і президент Фінляндії Саулі Нііністе у телефонній розмові обговорили ситуацію з безпекою на українському кордоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив на своїй сторінці у твіттері.

"Провів телефонну розмову із Саулі Нііністе. Обговорили безпекову ситуацію на українському кордоні. Поділився баченням необхідних міжнародних зусиль для її деескалації", - написав він.

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