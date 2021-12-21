Справа Гандзюк: У суді дослідили протоколи допитів активістки після нападу на неї
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посилання на відеотрансляцію засідання.
Під час засідання суддя зачитала два протоколи допиту від 17 серпня та 25 жовтня 2018 року. У розмові зі слідчими Катерина Гандзюк повідомила, що у неї було багато конфліктів, як з поліцією, так і в політичних сферах. Активістка також вказала, що їй постійно надходили погрози.
"Слідчий: Щодо причин вчинення цього злочину, кому це могло бути вигідно? Хто більш вірогідно міг бути замовником? Зараз буду тоді перелічувати. Перший Рищук?
Катерина Гандзюк: Міг бути причетний.
Слідчий: Тобто у вас конфлікт був з ним?
Катерина Гандзюк: Був і не один.
Слідчий: Гордєєв?
Катерина Гандзюк: Міг бути причетний.
Слідчий: Мангер?
Катерина Гандзюк: Міг бути.
Слідчий: Урсуленко?
Катерина Гандзюк: Могла бути.
Слідчий: Пастух?
Катерина Гандзюк: Міг бути.
Слічий: Стрємоусов?
Катерина Гандзюк: Міг бути."
На питання слідчого чи могла Катерина Гандзюк когось виділити із цього списку, вона відповіла — Мангер та Рищук.
"Слідчий: А чому можете пояснити?
Катерина Гандзюк: Вони мають певне оточення, яке могло це організувати.
Слідчий: А хто, ви знаєте когось?
Катерина Гандзюк: Скажімо так, ці люди будуть з Олексієм Левіним, одного з радників Мангера.
Слідчий: У чому полягав конфлікт з Мангером і Рищуком?
Катерина Гандзюк: Це такий швидше світоглядний конфлікт. Навряд чи є якась подія, яка могла би його розділити. Просто політична боротьба, скажімо.
Слідчий: А щодо Гордєєва, з чим це може бути?
Катерина Гандзюк: Постійно виникають якісь конфлікти, різні конфлікти.
Слідчий: А з Левіним?
Катерина Гандзюк: Ні, ми не знайомі."
Коментуючи допити Катерини Гандзюк у суді, один із адвокатів Владислава Магера Дмитро Ільченко зазначив, що активістка повідомляє про свої конфлікти з Мангером як світоглядні, не згадує про конфлікт навколо херсонського лісу.
"Вона каже, що це міг бути Мангер, тому що у нього таке оточення. А саме його радником є Олексій Левін. Як ми знаємо, з матеріалів провадження, Олексій Левін не був радником Мангера. Він був помічником депутата Ставицького…" — заявив у суді адвокат.
У відповідь на це представниця потерпілого Віктора Гандзюка Євгенія Закревська вказала, що цей конфлікт не світоглядний, а багаторічний і протоколи допиту, і інтерв’ю це підтверджують та доводять.
"Катерина не концентрувалася на комусь конкретно, у неї не було бажання помсти, як захист намагається створити враження," — прокоментувала Закревська.