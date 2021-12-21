ВООЗ закликає переглянути плани на свята через поширення "Омікрону": "Скасована подія краще, ніж скасоване життя"

Всесвітня організація охорони здоров’я закликала людей скасувати деякі зі своїх планів на відпустку, щоб захистити здоров’я населення, оскільки новий штам коронавірусу Омікрон стрімко поширюється по всьому світу.

"Скасована подія краще, ніж скасоване життя", - сказав глава ВООЗ д-р Тедрос Гебреєсус, додавши, що наразі потрібно приймати "важкі рішення", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За його словами, у деяких випадках це означатиме скасування або відкладення заходів.

Такі коментарі прозвучали після того, як експерти в галузі охорони здоров’я оголосили, що Омікрон наразі є домінуючим варіантом у США.

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Ряд країн, включаючи Францію та Німеччину, посилили карантинні заходи та ввели обмеження на поїздки, щоб спробувати зупинити поширення нового варіанту COVID-19. Нідерланди ввели жорсткий карантин на Різдво.

У понеділок Білий дім заявив, що президент Джо Байден не планує "блокувати країну". Головний експерт країни з інфекційних захворювань доктор Ентоні Фаучі раніше попереджав, що різдвяні подорожі посилять поширення Омікрону навіть серед повністю вакцинованих.

У Великобританії прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що уряду необхідно "зарезервувати можливість" введення нових правил в Англії, оскільки кількість випадків Oмікрону зростає, але не оголосив про подальші обмеження. Наразі новорічні святкування на лондонській Трафальгарській площі скасовані "в інтересах громадської безпеки".