ВООЗ закликає переглянути плани на свята через поширення "Омікрону": "Скасована подія краще, ніж скасоване життя"
"Скасована подія краще, ніж скасоване життя", - сказав глава ВООЗ д-р Тедрос Гебреєсус, додавши, що наразі потрібно приймати "важкі рішення", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
За його словами, у деяких випадках це означатиме скасування або відкладення заходів.
Такі коментарі прозвучали після того, як експерти в галузі охорони здоров’я оголосили, що Омікрон наразі є домінуючим варіантом у США.
Ряд країн, включаючи Францію та Німеччину, посилили карантинні заходи та ввели обмеження на поїздки, щоб спробувати зупинити поширення нового варіанту COVID-19. Нідерланди ввели жорсткий карантин на Різдво.
У понеділок Білий дім заявив, що президент Джо Байден не планує "блокувати країну". Головний експерт країни з інфекційних захворювань доктор Ентоні Фаучі раніше попереджав, що різдвяні подорожі посилять поширення Омікрону навіть серед повністю вакцинованих.
У Великобританії прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що уряду необхідно "зарезервувати можливість" введення нових правил в Англії, оскільки кількість випадків Oмікрону зростає, але не оголосив про подальші обмеження. Наразі новорічні святкування на лондонській Трафальгарській площі скасовані "в інтересах громадської безпеки".