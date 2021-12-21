Євдокімов, якому НАБУ повідомило про підозру, не є радником міністра, - Міненерго
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міненерго.
"Євдокімов не є радником міністра. Міненерго сприятиме об‘єктивному розслідуванню щодо діяльності екс-директора ДП "Оператор ринку"", - сказано у повідомленні.
Також повідомляється, що Міністерство енергетики у разі потреби надаватиме всю необхідну інформацію Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, які розслідують діяльність колишнього директора ДП "Оператор ринку" Володимира Євдокімова.
"Сподіваємось, що ця справа буде найближчим часом передана до суду, де і буде встановлено істину", - резюмували у відомстві.
Як повідомлялося, детективи Національного антикорупційного бюро України за дорученням прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у понеділок, 20 грудня, повідомили про підозру в незаконному привласненні 2,15 млн грн екс-директору ДП "Оператор ринку". В САП зазначили, що Євдокімов на сьогодні є позаштатним радником міністра енергетики України.