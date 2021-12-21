Суд на 8 років позбавив волі 23-річну пособницю НЗФ "ДНР", яка збирала розвіддані та переховувала вибухівку у борошні. ФОТО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.
У прокуратурі нагадали, що у жовтні 2021 року зловмисниця, яка проживала у м. Донецьку, отримала завдання від представника НЗФ "ДНР" збирати інформацію на користь терористів.
Для цього вона приїхала до Краматорська, де здійснила фото- та відеозйомку адміністративних будівель, службового транспорту та прилеглих територій ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, а також 11-го прикордонного загону ДПС України. Вказані матеріали за допомогою інтернет-месенджера пособниця відправила бойовику.
Після скоєного, діючи за інструкцією "куратора", обвинувачена прибула до м. Добропілля, де знайшла раніше облаштований представниками НЗФ РФ схрон з вибухівкою і перевезла її у Краматорськ. Заборонені предмети зловмисниця зберігала в орендованій квартирі, заховавши у пакетах з борошном.
"За задумом окупантів, вибухові пристрої мали б використовуватись для дестабілізації громадського порядку на підконтрольній українській владі території. Проте, спільними зусиллями правоохоронців злочини вдалося попередити, а зловмисницю затримати", - йдеть у повідомленні.
Згідно із вироком суду пособниці терористів призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.