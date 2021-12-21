У США зафіксували перший випадок смерті від "Омікрону": чоловік мав серйозні проблеми зі здоров’ям

У Сполучених Штатах Америки зареєстрували перший летальний випадок, спричений наслідками інфікування штатом коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомили представники органів охорони здоров'я штату Техас, передає Цензор.НЕТ із посиланням АВС.

Як зазначили представники охорони здоров’я округу Харріс, жертвою став 50-річний чоловік, який не був вакцинований і мав серйозні проблеми зі здоров’ям.

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Нагадаємо, раніше гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що штам коронавірусу COVID-19 "Омікрон" поширюється значно швидше, ніж штам "дельта", а також становить чималу загрозу для вакцинованих та перехворілих на вірус людей.

У той же час у Міністерстві охорони здоров'я Південно-Африканської Республіки (ПАР) стверджують, що фіксують значно менший рівень госпіталізацій під час штаму коронавірусу "Омікрон" (приблизно в 11 разів), ніж раніше фіксували за "Дельти". Перебіг хвороби інфікованих пацієнтів переважно легкий.