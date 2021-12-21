У США зафіксували перший випадок смерті від "Омікрону": чоловік мав серйозні проблеми зі здоров’ям
Про це повідомили представники органів охорони здоров'я штату Техас, передає Цензор.НЕТ із посиланням АВС.
Як зазначили представники охорони здоров’я округу Харріс, жертвою став 50-річний чоловік, який не був вакцинований і мав серйозні проблеми зі здоров’ям.
Нагадаємо, раніше гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що штам коронавірусу COVID-19 "Омікрон" поширюється значно швидше, ніж штам "дельта", а також становить чималу загрозу для вакцинованих та перехворілих на вірус людей.
У той же час у Міністерстві охорони здоров'я Південно-Африканської Республіки (ПАР) стверджують, що фіксують значно менший рівень госпіталізацій під час штаму коронавірусу "Омікрон" (приблизно в 11 разів), ніж раніше фіксували за "Дельти". Перебіг хвороби інфікованих пацієнтів переважно легкий.