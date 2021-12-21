Політтехнолог Петров повернувся в ефір каналу "Рада"

Тепер він — експерт, який відповідає на запитання ведучого Сергія Іванова.

Політтехнолог Володимир Петров, відсторонений від ефіру телеканалу "Рада", повернувся в ефір каналу в статусі експерта. На прямому зв’язку зі студією він відповідає на запитання та дискутує з ведучим ефіру Сергієм Івановим, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Детектор медіа".

Рішення про відсторонення Петрова прийняла 17 грудня редакційна рада телеканалу "Рада". За інформацією джерел "Детектор медіа" на телеканалі, у цей день він намагався потрапити в ефір, зокрема як гість програми Сергія Іванова, однак керівництво каналу пригрозило в такому разі вимкнути ефір. Сергій Іванов заявив, що якщо канал "Рада" припинить співпрацю з Петровим, він також піде. Втім цього не сталося, а 20 грудня о 21:15 в ефірі його програми з’явився Володимир Петров.

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"Я наголошую, що ми готові спілкуватися з усіма політичними силами, — сказав на початку ефіру Сергій Іванов. — Мій наступний гість — Володимир Петров, політтехнолог".

За інформацією джерела видання, на присутності Володимира Петрова в ефірі оновленої "Ради" нібито наполягає президент Володимир Зеленський.

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Нагадаємо, 15 грудня стало відомо, що на оновленому каналі "Рада" працюватимуть колишні ведучі "112 Україна" та ZIK. Сам телеканал твердить, що не має відношення до цього відеоролику. Серед залучених до "оновлення" каналу - скандальний політтехнолог Володимир Петров, який у 2013-му писав, що "Я ваш майдан в рот е#ал".