Конкурсна комісія з обрання керівника САП розпочала засідання

Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та на інші посади у САП розпочала свою роботу у вівторок, 21 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Комісія зібралася у повному складі та затвердила порядок денний: проведення співбесід із кандидатами на адміністративні посади САП та з кандидатами на посаду керівника САП, оцінювання результатів, визначення переможців конкурсу.

На засіданні комісії, яке відбувається в онлайн-форматі і транслюється на YouTube-сторінці конкурсної комісії, поки що відсутній один із кандидатів на керівника САП - детектив НАБУ Олександр Клименко.

Передбачено співбесіду в усній формі, на кожного кандидата до 60 хвилин, після чого буде підраховано кількість балів та визначено переможців. Організаційних питань до початку співбесіди у членів комісії та присутніх міжнародних експертів не було.

Наразі відбувається співбесіда кандидата на посаду начальника п'ятого відділу підтримки обвинувачення у САП.

Раніше Окружний адміністративний суд м. Києва скасував порядок роботи конкурсної комісії з обрання керівника САП, що викликало побоювання щодо перенесення засідання конкурсної комісії. Рішення суд мотивував тим, що у зв'язку зі змінами у законодавстві, починаючи з 16 липня 2015 року відповідач у справі - Конкурсна комісія з проведення відкритого конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП, була позбавлена повноважень на ухвалення оскаржуваного Порядку. При цьому законодавчо не було визначено орган, якому такі повноваження передавалися б.

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Ніхто з присутніх на засіданні конкурсної комісії поки що не порушив питання можливості перенесення засідання комісії через рішення суду про скасування порядку роботи комісії.

Як повідомлялося, співбесіди кандидатів на посаду керівника САП було заплановано на 21 грудня 2021 року, після чого конкурсна комісія мала визначитися з переможцем.