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Ми не приймаємо тезу про ЄС через 30 років, а НАТО колись там, - Зеленський. ВIДЕО

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Україна має повністю змінити стиль і філософію своєї зовнішньої політики.

Про це заявив сьогодні на конференції "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави" президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми живемо у новій реальності...Ми маємо змінити стиль і філософію своєї зовнішньої політики", - зазначив президент.

"Сьогодні вона потребує багатьох речей. Перша, це - швидкість. Із надмірно консервативної і дуже повільної наша дипломатія має стати жвавою і дуже швидкою. Наразі у багатьох процесах Україна змушена наздоганяти і це неправильно" - додав він.

"Ми не можемо прийняти тезу про ЄС через 30 років, а НАТО колись там, років через 50, десь там буде. Це демотивує", - сказав Зеленський.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
  • Ksenia VB
    Тільки треба зелі пенделя під зад дати - тоді і закордонна політика пожвавішає.
  • Кот Бегемот b96e8d54
    Бубочка, ну что ты разкукарекался? И куда ты лезешь со своим ЗЕленым рылом да в калашный ряд? На носу празники, прикинь, шут, какую кучу бабла ты сможешь срубить на корпоративах со своей ОПой и остальными кварталовцами..
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