Ми не приймаємо тезу про ЄС через 30 років, а НАТО колись там, - Зеленський. ВIДЕО

Україна має повністю змінити стиль і філософію своєї зовнішньої політики.

Про це заявив сьогодні на конференції "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави" президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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"Ми живемо у новій реальності...Ми маємо змінити стиль і філософію своєї зовнішньої політики", - зазначив президент.

"Сьогодні вона потребує багатьох речей. Перша, це - швидкість. Із надмірно консервативної і дуже повільної наша дипломатія має стати жвавою і дуже швидкою. Наразі у багатьох процесах Україна змушена наздоганяти і це неправильно" - додав він.

"Ми не можемо прийняти тезу про ЄС через 30 років, а НАТО колись там, років через 50, десь там буде. Це демотивує", - сказав Зеленський.

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