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У Києві лунатимуть сирени, містян попередять заздалегідь, - КМДА

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У Києві лунатимуть сирени, містян попередять заздалегідь, - КМДА
У столиці опрацьовується план проведення перевірок готовності територіальної системи оповіщення з увімкненням електричних сирен.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Власне дата таких перевірок наразі визначається.

За інформацією Департаменту муніципальної безпеки КМДА, про дату проведення перевірки готовності територіальної системи оповіщення з увімкненням електричних сирен буде повідомлено заздалегідь.

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Топ коментарі

  • Pravda Pravda 55d435b3
    Не смішно 😡‼️
  • Игорь Горобец 0cada803
    А свій гудок сховає в Лондоні.
  • Pravda Pravda 55d435b3
    Про те щоб плакати я не писав.Але й сміятися перевірок готовності територіальної системи оповіщення теж не варто!😡‼️
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