Україна у 2022 році отримає майже 42 млн доз вакцин від COVID-19, - Кузін
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До України у 2022 році надійде приблизно 42 млн доз вакцин від коронавірусної інфекції.
Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін на брифінгу у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Україна має домовленості на постачання наступного року майже 42 млн доз вакцини проти COVID-19. Йдеться про 25 млн доз вакцини Pfizer, 6,5 млн доз вакцини CoronaVac та 10 млн доз за глобальним механізмом COVAX", - сказав він.
Кузін наголосив, що, отже, до України гарантовано надходження вакцин, які забезпечать щеплення 70% населення двома дозами.