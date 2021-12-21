Порошенко: Я повернуся в Україну в першій половині січня. Це перехід "червоних ліній". За це доведеться відповідати. ВIДЕО

П'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко опублікував відео, в якому розповів що сьогодні і завтра знаходиться у Варшаві для проведення міжнародних зустрічей. Також він запевнив, що повернеться в Україну в першій половині січня.

Відповідно відео він опублікував у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора, сьогодні і завтра ми працюємо в Варшаві. Маємо численні зустрічі з польськими та європейськими політиками, які присвячені формуванню потужної коаліції для підтримки України і протидії Росії, яка сконцентрувала біля наших кордонів більш як 100-тисячний військовий контингент", - розповів Порошенко.

Він подякував Польщі за підтримку.

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"Мені передають вітання з Офісу Президента про те, що вони з розумінням поставляться до того, аби я залишився в Європі. Я не дам їм такого подарунку і повернуся в Україну в першій половині січня, за своїм графіком, а не за графіком потужного сценариста відосіків пана Зеленського", - наголосив політик.

Порошенко пояснив такі дії з боку Зеленського падінням рейтингу президента і "неможливістю нічого запропонувати суспільству".

"Ми поговоримо, як тільки я повернуся, про державну зраду і сприяння і фінансування тероризму", - додав він.

"Пред’явлення підозри главі держави у державній зраді, фінансуванні тероризму, сприянні терористичних організацій – це перехід "червоних ліній". Це вже не жарти. Жарти закінчилися. За це доведеться відповідати. Але потім, бо зараз хтось маємо бути розумнішим. Зараз ми маємо об’єднатися і врятувати Україну, і відбити російську агресію", - резюмував Порошенко.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.

В свою черегу, адвокат Порошенко Ілля Новіков заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.