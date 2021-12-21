Незабаром ми відкриємо нові посольства у багатьох країнах, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував відкриття нових українських посольств у багатьох країнах світу.

Про це він заявив на конференції керівників закордонних дипломатичних установ України "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми посилюємо свою дипломатичну присутність і незабаром відкриємо нові посольства в багатьох країнах", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що українські дипломати мають трансформувати свою роботу там у "конкретні економічні, соціальні й іноді політичні дивіденди".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прагнемо розблокувати мирний процес, повернути Крим, досягти членства в ЄС та отримати дуже чітку часову перспективу від НАТО, - Зеленський

Також президент пообіцяв, що готовий особисто відвідувати ключові столиці, де будуть відкриті нові посольства, й проводити перемовини з лідерами тих країн.