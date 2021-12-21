Вакциновані за кордоном українці зможуть отримати "ковідну тисячу", - Шмигаль

Громадяни України, які щепилися за кордоном, також мають отримати переваги українського COVID-сертифіката та зможуть скористатися програмою "єПідтримка".

На цьому наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на Урядовий портал.

"Люди, які були вакциновані за кордоном визнаними у світі вакцинами, так само повинні мати нагоду скористатися програмою Президента єПідтримка. Необхідно надати їм можливість перенести сертифікати в Дію", — наголосив очільник Уряду.

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У Міністерстві охорони здоров’я відзначили, що таким особам було дозволено отримати український сертифікат у сімейного лікаря.