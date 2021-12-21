У Бердянську невідомий "замінував" 11 шкіл: терорист вимагає 100 тис. грн, учні та педагоги евакуйовані

У Бердянську (Запорізька область) правоохоронні органи шукають вибухівку одночасно в 11 школах міста після анонімного повідомлення до поліції про мінування. Учні та співробітники шкіл евакуйовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Запорізькій області.

Згідно з повідомленням поліції, починаючи з вечора 20 грудня до поліції Бердянська почали надходити повідомлення від невідомого про мінування місцевих навчальних закладів.

За даними поліції, спочатку анонім поінформував про вибухівку, закладену у трьох школах. Пізніше надійшли аналогічні повідомлення про мінування ще дев'яти місцевих навчальних закладів.

При цьому телефонний терорист вимагав 100 тис. грн, щоб уникнути вибухів.

Слідчо-оперативні групи, вибухотехнічні та кінологічні служби виїхали за зазначеними адресами. Станом на 10:00 вівторка обстежено чотири з одинадцяти шкіл. Вибухонебезпечних предметів не знайдено.

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Учнів та співробітників навчальних закладів евакуйовано.

Правоохоронні органи продовжують обстеження інших шкіл та прилеглих до них територій.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 КК України (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян).