Росія не виключає розміщення на території Білорусі ядерної зброї, якщо США і НАТО відмовляться обговорювати "гарантії безпеки", - МЗС РФ

Якщо США і НАТО відмовляться обговорювати з Росією її пропозиції щодо "гарантій безпеки", будуть розглядатися всі можливі варіанти дій у відповідь, багато що залежить від реакції західних країн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости", про це заявив журналістам заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко, коментуючи можливість розмістити в Білорусі ядерну зброю.

"Усі питання розглядаються в комплексі. Ми чули такі пропозиції з боку наших білоруських союзників. Усі варіанти розглядатимуться, але багато, як я вже сказав, залежатиме від тієї реакції, яку ми очікуємо отримати від США та блоку НАТО", - сказав Руденко.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі заявив, що Мінськ запропонує розмістити РФ ядерну зброю на своїй території, якщо НАТО піде на аналогічний крок у Польщі.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров тоді заявив, що висловлювання Лукашенка варто сприймати як застереження до Заходу.

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Минулого тижня глава МЗС Білорусі Володимир Макей заявив, що Мінськ розглядає можливість розміщення на своїй території ядерної зброї за загрози з боку НАТО.

Також нагадаємо, що 15 грудня Міністерство закордонних справ Росії передало американській стороні проєкти договору між Росією та США щодо гарантій безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО. Пізніше відомство опублікувало документ.

Договором, що оприлюднила російська сторона, передбачається зобов'язання Росії та НАТО не розміщувати додаткові збройні сили та озброєння на території Європи, а для США не створювати військові бази на території країн, що входили до складу СРСР і не є членами НАТО.

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