Корпоративні права інвестора "Республіки" купила невідома компанія

Корпоративні права компанії ТОВ "Мегаполісжитлобуд" - інвестора ТРЦ "Республіка" були продані на аукціоні Прозорро ще в липні за 43 мільйони гривень.

Про це йдеться у відповіді НБУ на запит Цензор.НЕТ.

"На підставі рішення Господарського суду міста Києва від 18.05.2017 у справі № 910/3980/16, залишеного без змін постановами Північного апеляційного господарського суду від 17.02.2021 та Верховного Суду від 01.06.2021, Національним банком України у електронній торговій системі Прозорро.Продажі були організовані торги з реалізації заставного майна, а саме: частки у статутному капіталі ТОВ "Мегаполісжитлобуд" за початковою ціною, визначеною у зазначеному рішенні суду 29 069 095,54 грн", - сказано у відповіді НБУ.

"За результатами проведених 02.07.2021 електронних торгів майно реалізоване за 43 894 333 грн. Отримані від реалізації кошти спрямовані на часткове погашення заборгованості за наданим ПАТ "КБ "НАДРА" кредитом рефінансування", - зазначили в Нацбанку.

ТОВ "Мегаполісжитлобуд" - інвестор ТРЦ "Республіка" (розташований за адресою м. Київ, вул. Велика Кільцева, 1, 1а, 1в). Цей проект пов’язували з Дмитром Фірташем.

01.06.2021 року Верховний Суд дозволив Національному банку України звернути стягнення з кіпрської компанії Pora Trading Limited (попередня назва - Berlinotto Limited) і в рахунок часткового погашення боргу продати її частку в ТОВ "Мегаполісжитлобуд" (йдеться про 85,19% статутного капіталу, що становлять 29,1 млн грн) шляхом продажу Нацбанком цих корпоративних прав як предмета застави.

Як свідчить документація аукціон виграла компанія "ФК СОНАТА ФІНАНС". Кінцевий бенефіціар компанії Крістіна Кобзєва. Також вона є власницею ВВТ груп, яка займається закупкою зернових.