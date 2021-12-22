Тарифи на воду зростуть у Києві

Витрати для сім’ї з трьох осіб в середньому збільшаться на 32,5 грн.

Відповідне рішення ухвалила на засіданні в середу Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу АТ "Київводоканал".

"Встановлення НКРЕКП тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення зумовить зростання тарифів на 5,00 грн (з ПДВ), або становитиме в цілому 30,38 грн за 1 м³ (у т.ч. ПДВ 5,06 грн), з них: централізоване водопостачання 16,164 грн/м³ з ПДВ; централізоване водовідведення 14,22 грн/м³ з ПДВ", - йдеться у повідомленні.

У "Київводоканалі" твердять, що витрати на середньостатистичну сім'ю з трьох осіб, які протягом місяця споживають у середньому 6,5 куб.м холодної води, зростуть на 32,50 грн.

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Зараз тариф для населення на централізоване холодне водопостачання в Києві становить 13,344 грн/м3, водовідведення - 12,036 грн/м3.

"Перегляд тарифів комісією зумовлений збільшенням витрат на електроенергію, збільшенням витрат на теплоенергію, збільшенням витрат на природний газ, що забезпечують технологічний процес і підтримання робочого стану основних засобів для виконання безперебійної роботи водопровідної та каналізаційної систем", - додали у "Київводоканалі".

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