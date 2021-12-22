Україна вводить ревакцинальну дозу проти COVID-19 для медиків та співробітників будинків інтернатного типу, - МОЗ

В Україні запроваджують ревакцинальну дозу вакцини проти COVID-19 для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я.

"Отримати ревакцинальну дозу медики та співробітники будинків інтернатного типу можуть через 6 місяців після другого щеплення від COVID-19. Для ревакцинальної дози використовуватимуть лише м-РНК-вакцини – Moderna або Comirnaty/Pfizer, незалежно від того, якою вакциною щеплена людина", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що отримання додаткової дози для людей, в яких через важкі супутні хвороби міг не сформуватися належний імунний захист, залишається без змін. Вони можуть зробити третє щеплення через 28 днів після основного курсу щеплень без продовження терміну дії сертифіката.

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