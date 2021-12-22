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Україна вводить ревакцинальну дозу проти COVID-19 для медиків та співробітників будинків інтернатного типу, - МОЗ

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Україна вводить ревакцинальну дозу проти COVID-19 для медиків та співробітників будинків інтернатного типу, - МОЗ
В Україні запроваджують ревакцинальну дозу вакцини проти COVID-19 для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я.

"Отримати ревакцинальну дозу медики та співробітники будинків інтернатного типу можуть через 6 місяців після другого щеплення від COVID-19. Для ревакцинальної дози використовуватимуть лише м-РНК-вакцини – Moderna або Comirnaty/Pfizer, незалежно від того, якою вакциною щеплена людина", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що отримання додаткової дози для людей, в яких через важкі супутні хвороби міг не сформуватися належний імунний захист, залишається без змін. Вони можуть зробити третє щеплення через 28 днів після основного курсу щеплень без продовження терміну дії сертифіката.

Також читайте: МОЗ у четвер прийме рішення щодо запровадження в Україні бустерної дози COVID-вакцини, - Шмигаль

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко #371210
    самый главный вопрос - сколько, какое количество вакцин сможет выдержать иммунитет обычного человека...
  • Oleksiy Burkovskyy #461046
    Успокойтесь, Ярослав. Это просто побочка. Сядьте на табуретку и глубоко вдохните. Вы укололись и вирус прошёл мимо вас. Вы успели спастись. А других постигнет страшная кара. Всё хорошо... Всё хорошо...
  • PREDATOR PREDATOR
    Не тут,а закордоном.Ці всі слова маніпулятивно використовують.Адаптивний карантин, локдаун,повний курс імунізації,це також маніпулятивні слова. Тому це смердить великою брехнею.Раніше такого не було.
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