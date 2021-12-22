Водій "слуги народу" Галушка позбавлений права керування автомобілем і заплатив штраф, - Монастирський

Водій народного депутата із фракції "Слуга народу" Миколи Галушка притягнутий до адміністративної відповідальності, заплатив штраф і позбавлений права керувати автомобілем.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформую, що водій народного депутата, який став сьогодні відомий на всю країну не з кращої сторони через манеру спілкування з поліцейським, притягнутий до адміністративної відповідальності по статті 130 Кодексу про адмінправорушення за відмову пройти освідування. Рішенням Печерського районого суду Києва він позбавлений права керування на 1 рік і заплатив штраф 10200 гривень", - написав у фейсбуці Монастирський.

Міністр нагадав, що в Україні досі немає суттєвої відповідальності за образу поліцейського.

"У Верховній Раді перебуває на розгляді законопроект № 5050-1, який пропонує запровадити відповідальність за образу поліцейського у вигляді штрафу від 850 до 1700 гривень. Сподіваюсь, народні депутати ухвалять цей законопроект і захистять право поліцейських на повагу у випадках, коли їх дії захищає Закон", - додав очільник МВС.

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Як повідомлялося раніше, інцидент стався 18 грудня 2020 року. Поліцейські зупинили авто в центрі Києва за порушення правил дорожнього руху – перетин подвійної смуги - приблизно о 4 ранку. Нардеп Галушко приїхав "виручати" свого водія і довго, нецензурно висловлюючись, пояснював, правоохоронцям, що це авто народного депутата і вони, мовляв, не мали права його спиняти. На відео Галушко звинувачує правоохоронців у провокації, скаржиться, що його "висмикнули з-за столу", і обзиває поліцейських "дебілами".

Водночас вищезгадане авто Toyota Land Cruiser перебуває у власності матері депутата. Примітно, що 42-річний Галушко – член комітету з правоохоронної діяльності, випускник Національної академії внутрішніх справ.

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