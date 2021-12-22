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Вітаємо досягнуте в ТКГ порозуміння щодо рішучості дотримуватися режиму припинення вогню, - Міноборони

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Вітаємо досягнуте в ТКГ порозуміння щодо рішучості дотримуватися режиму припинення вогню, - Міноборони
Міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зробили спільну заяву щодо результатів засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбулося 22 грудня 2021 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Міністерство оборони України та Збройні Сили України вітають досягнуте в рамках засідання Тристоронньої контактної групи 22 грудня 2021 року порозуміння щодо рішучості повністю дотримуватися Заходів щодо посилення режиму припинення вогню, узгоджених 22 липня 2020 року", - йдеться в заяві.

Підкреслюється, що позиція ЗС України - "послідовно та неухильно дотримуватись режиму припинення вогню, передбачених вищезазначеними Заходами, в тому числі щодо умов відкриття вогню у відповідь".

Також читайте: Завершення війни на Донбасі можливе політико-дипломатичним шляхом, - Резніков

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • я гражданин Украины
    це вже яке таке вітання - 101-ше ....- а потім знову новини про наших загиблих Воїнів ....
  • Yakov Yakov
    кого рєзніков вітає, загарбників і бандитів з русні?
  • Ан Мур
    Порошенко вчора в Варшаві спеціально наголосив давню істину, що ***** довіряти не можна, будь-які домовленості з ним не вартують більше клаптика паперу, на якому вони викладені.
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