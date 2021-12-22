Вітаємо досягнуте в ТКГ порозуміння щодо рішучості дотримуватися режиму припинення вогню, - Міноборони

Міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зробили спільну заяву щодо результатів засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбулося 22 грудня 2021 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Міністерство оборони України та Збройні Сили України вітають досягнуте в рамках засідання Тристоронньої контактної групи 22 грудня 2021 року порозуміння щодо рішучості повністю дотримуватися Заходів щодо посилення режиму припинення вогню, узгоджених 22 липня 2020 року", - йдеться в заяві.

Підкреслюється, що позиція ЗС України - "послідовно та неухильно дотримуватись режиму припинення вогню, передбачених вищезазначеними Заходами, в тому числі щодо умов відкриття вогню у відповідь".

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