У колишнього ватажка терористів Бородая є квартира в Дубаї за півмільйона євро, - соратники Навального. ФОТО

Завдяки війні на Донбасі Бородай зумів заробити мільйони доларів, забезпечити себе дорогими авто та елітною нерухомістю в Росії та за її межами. А також отримав крісло депутата Держдуми РФ.

Про це йдеться у розслідуванні соратників російського опозиціонера Олексія Навального, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вони звернули увагу на декларацію Бородая за 2020 рік. Так, його офіційний прибуток становить 0 рублів. Загальні залишки на 8 банківських рахунках - 313 тисяч рублів (115,5 тис. грн. - Ред.). При цому у квітні 2021 року Бродай купив новий лексус вартістю близько 80 тис. доларів.

Також у декларації Бородая вказана квартира площею 142 квадратних метри. Це житло ринковою вартістю у понад 1,3 млн доларів Бородай купив у жовтні 2015-го, за рік після повернення з Донбасу.

Але це — не єдине житло Бородая, твердять розслідувачі. Він також є власником квартири в Дубаях площею 104 квадратних метри, яку також придбав невдовзі після повернення з Донбасу. Ці апартаменти знаходяться в житловому комплексі GRANDEUR RESIDENCES на Палм-Джумейра - штучно створеному острові у формі пальми. Зараз таке житло коштує 450 тис. євро.

Ця квартира Бородая не внесена до його декларації. Знайти інформацію про неї розслідувачам вдалося завдяки доступу до іноземних баз нерухомості.







