У ТКГ підтримали дотримання заходів щодо посилення режиму припинення вогню на Донбасі, – спецпредставник ОБСЄ Кіннунен

Учасники Тристоронньої контактної групи в рамках засідання на рівні глав делегацій висловили тверду рішучість повністю дотримуватися заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року.

Про це повідомив Спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні і ТКГ посол Мікко Кіннунен, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогоднішньому засіданні Тристоронньої контактної групи за участю представників окремих районів Донецької і Луганської областей України пріоритет був наданий безпековому питанню та, зокрема, дотриманню режиму припинення вогню. Я радий, що учасники висловили тверду рішучість повністю дотримуватись заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року", - зазначено у повідомленні для преси посла Кіннунена.

Він зазначив, що таке рішення має величезне значення для людей, які живуть по обидва боки лінії дотику.

"Це також має особливе значення, оскільки ситуація у безпековій сфері уздовж лінії дотику залишається нестабільною, і цього місяця СММ ОБСЄ фіксує в середньому вп'ятеро більше порушень режиму припинення вогню на день порівняно з кількістю, зафіксованою у грудні 2020 року", - додав представник ОБСЄ.