Начальники генштабів збройних сил США та Росії обговорили "актуальні питання регіональної безпеки"
4 42016
Голова комітету начальників штабів збройних сил США Марк Міллі провів перемовини з начальник генштабу збройних сил Росії Валерієм Герасимовим.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
Сторони обговорили "актуальні питання регіональної безпеки". Інші деталі розмови не розголошуються.
"Телефонний дзвінок є продовженням спілкування між обома лідерами для зниження напруженості та оперативного усунення конфлікту", — зазначили у пресслужбі Об'єднаного комітету начальників штабів США.
В Міноборони РФ повідомили, що сторони обговорювали міжнародну безпеку.
Попередня телефонна розмова Міллі та Герасимова відбулася 23 листопада цього року.