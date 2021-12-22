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Начальники генштабів збройних сил США та Росії обговорили "актуальні питання регіональної безпеки"

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Начальники генштабів збройних сил США та Росії обговорили "актуальні питання регіональної безпеки"
Голова комітету начальників штабів збройних сил США Марк Міллі провів перемовини з начальник генштабу збройних сил Росії Валерієм Герасимовим.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Сторони обговорили "актуальні питання регіональної безпеки". Інші деталі розмови не розголошуються.

"Телефонний дзвінок є продовженням спілкування між обома лідерами для зниження напруженості та оперативного усунення конфлікту", — зазначили у пресслужбі Об'єднаного комітету начальників штабів США.

В Міноборони РФ повідомили, що сторони обговорювали міжнародну безпеку.

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Попередня телефонна розмова Міллі та Герасимова відбулася 23 листопада цього року.

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Игорь Монахов
    После вчерашнего высера Куйла и Шойгу, НATO переведено в режим наивысшей боеготовности !! Группировкой будет командовать - Ердоган !!, что весьма прискорбно для московии и символично. Ибо может повториться Карабахская история и русне придется экстренно бежать не только из Крыма, но и из Донбаса, и кста под рев Байрактаров и пердежа и криков кацапо-вояк !!!
  • Sav UA
  • Alexander Bereznuk #425456
    у цій ситуації росія від безсилля і люті з якогось дива загрожує україні...
    а сша виступають на боці україни та на захист її...
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    зразу видно де наші і де фашисти
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