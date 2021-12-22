Начальники генштабів збройних сил США та Росії обговорили "актуальні питання регіональної безпеки"

Голова комітету начальників штабів збройних сил США Марк Міллі провів перемовини з начальник генштабу збройних сил Росії Валерієм Герасимовим.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Сторони обговорили "актуальні питання регіональної безпеки". Інші деталі розмови не розголошуються.

"Телефонний дзвінок є продовженням спілкування між обома лідерами для зниження напруженості та оперативного усунення конфлікту", — зазначили у пресслужбі Об'єднаного комітету начальників штабів США.

В Міноборони РФ повідомили, що сторони обговорювали міжнародну безпеку.

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Попередня телефонна розмова Міллі та Герасимова відбулася 23 листопада цього року.