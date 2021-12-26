США готові ввести досі не бачені санкції проти Росії, - віцепрезидентка Гарріс

Сполучені Штати Америки підтримують територіальну цілісність України та співпрацюють з міжнародними партнерами щодо можливих обмежень для Росії у випадку нападу на Україну.

Про це розповіла віцепрезидентка США Камала Гарріс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CBS News.

Вона підкреслила, що відбувається пряме спілкування з Росією - зокрема між президентами Джо Байденом і Володимиром Путіним - щодо потенційних загроз Україні. США "чітко давали зрозуміти, що готові ввести санкції, яких ви раніше не бачили".

Водночас Гарріс відмовилася уточнити, чи санкції будуть особисто проти Путіна, а також конкретизувати обмеження.

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