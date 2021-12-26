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США готові ввести досі не бачені санкції проти Росії, - віцепрезидентка Гарріс

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США готові ввести досі не бачені санкції проти Росії, - віцепрезидентка Гарріс
Сполучені Штати Америки підтримують територіальну цілісність України та співпрацюють з міжнародними партнерами щодо можливих обмежень для Росії у випадку нападу на Україну.

Про це розповіла віцепрезидентка США Камала Гарріс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CBS News.

Вона підкреслила, що відбувається пряме спілкування з Росією - зокрема між президентами Джо Байденом і Володимиром Путіним - щодо потенційних загроз Україні. США "чітко давали зрозуміти, що готові ввести санкції, яких ви раніше не бачили".

Водночас Гарріс відмовилася уточнити, чи санкції будуть особисто проти Путіна, а також конкретизувати обмеження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія повинна припинити провокації проти України, якщо не хоче санкцій із масштабними наслідками, - фон дер Ляєн

Топ коментарі

  • fg cbn
    То, что сейчас происходит в России - это когда хамоватым Шариковым достаётся большое бабло. Они начинают вести себя по-хулигански. Очевидно, что Россия - это мафиозное государство, поэтому так сложно цивилизованным странам приструнить этих бандитов, так же как сложно играть в карты с шулером. Что касается внутренностей этой смердящей клоаки под названием "Россия", то простой народ там власти постоянно дурковали, паразитируя на теме "внешней угрозы". Что веками позволяло кремлёвской власти обращаться со своим населением как со скотом.
    И уже очевидно, даже если западные страны вели бы себя совсем как ангелочки, то всё равно кремлёвская пропаганда придумывала бы их мнимые грехи, потому что это нужно ей и её кремлёвским хозяевам тупо в их корыстных целях
  • Sophia-Maria Duglass
    Да введите уже ему эти санкции - он же так просит 😀😀
  • Дід Василь
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