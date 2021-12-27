Штам "Омікрон" такий заразний, що це нейтралізує позитивний ефект від легшого перебігу хвороби, - головний інфекціоніст США Фаучі
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Хоча хворі легше переносять штам коронавірусу "Омікрон", швидкість його поширення загрожує переповненими лікарнями.
Про це в ефірі ABC розповів головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі, інформує Цензор.НЕТ.
Він переконаний, що "Омікрон" спровокує подальше зростання кількості випадків коронавірусу та госпіталізацій.
"Якщо у вас буде багато, багато, багато випадків з більш легким перебігом хвороби, це може нейтралізувати позитивний ефект зниження тяжкості захворювання. І ми особливо турбуємося про нещеплених. Вони є найбільш уразливими, коли у вас є вірус, надзвичайно заразний для людей", - заявив він.