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Штам "Омікрон" такий заразний, що це нейтралізує позитивний ефект від легшого перебігу хвороби, - головний інфекціоніст США Фаучі

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Штам "Омікрон" такий заразний, що це нейтралізує позитивний ефект від легшого перебігу хвороби, - головний інфекціоніст США Фаучі
Хоча хворі легше переносять штам коронавірусу "Омікрон", швидкість його поширення загрожує переповненими лікарнями.

Про це в ефірі ABC розповів головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі, інформує Цензор.НЕТ.

Він переконаний, що "Омікрон" спровокує подальше зростання кількості випадків коронавірусу та госпіталізацій.

"Якщо у вас буде багато, багато, багато випадків з більш легким перебігом хвороби, це може нейтралізувати позитивний ефект зниження тяжкості захворювання. І ми особливо турбуємося про нещеплених. Вони є найбільш уразливими, коли у вас є вірус, надзвичайно заразний для людей", - заявив він.

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Топ коментарі

  • Oleksiy Burkovskyy f4da03d1
    Бесят уже эти безумные медики. Когда обо мне начинают очень сильно волноваться, - я начинаю нервничать. Нам не нужно помогать. Мы просим оставить нас в покое. Неужели это так сложно - оставить людей в покое.
  • PREDATOR PREDATOR
    Якщо легко хворіють, то навіщо лікарня?
  • MyronMaG mm
    Вакциновані і невакциновані заражаються вірусом і розносять його однаково. Але вакцинованим дозволено їздити в переповнених автобусах, безалаберно тусуватись і називати 40% невакцинованих бидлом.
    Щось ця фуйня, малята, починає нагадувати апартеїд
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